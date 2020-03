Postamat di Uggiano fuori servizio ma domani gli uffici Poste riaprono

«Alla televisione ci dicono di ritirare il contante dal bancoposta per non spostarsi e intasare gli uffici, ma noi che viviamo ad Uggiano dove l’unico sportello è fuori uso, come facciamo?». La protesta viene da un pensionato della piccola frazione di Manduria che solleva un serio problema di approvvigionamento della popolazione anziana. In effetti la sede distaccata delle Poste di Uggiano è chiusa per il contenimento della diffusione del coronavirus e lo sportello Postamat sarebbe fuori uso.

Domani, però, fanno sapere dalle Poste, le succursali di Manduria 2 e Uggiano riapriranno eccezionalmente proprio per permettere il pagamento delle pensioni. Resteranno operativi sino al primo aprile. Si raccomandano i cittadini a rispettare le distanze di sicurezza e di indossare mascherina e guanti. I pensionati devono presentarsi rispettando l’ordine alfabetico del proprio cognome secondo il seguente schema:

Cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo

Cognomi dalla C alla D venerdì 27 marzo

Cognomi dalla E alla K sabato 28 marzo

Cognomi alla L alla O lunedì 30 marzo

Cognomi dalla P alla R martedì 31 marzo

Cognomi dalla S alla Z mercoledì 1 aprile

In previsione di un maggiore afflusso di utenti, in questi giorni è consigliabile recarsi negli uffici solo se necessario e rinviare dopo ogni pratica che non ha scadenze.