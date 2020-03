Manduria chiude gli alimentari la domenica e il sabato si crea la folla

Lunghe file davanti ai supermercati e a tutti i negozi di generi alimentari e per la casa per l’annunciata chiusura domenicale e la riduzione gli orari di apertura (7,30 - 18) decisa dal comune di Manduria. Una decisione non prevista neanche nell’ultimo decreto governativo che inasprisce le misure di contenimento della diffusione del Covid ma che il commissario straordinario Luigi cagnazzo, di Lecce, unico rappresentante istituzionale che viene periodicamente a Manduria mentre gli altri due suoi collegi sono tornati dalle rispettive famiglie in altre regioni continuando a governare la città in videoconferenza, ha deciso di adottare.

Con il risultato che si può vedere. La gente, preoccupata di restare senza prodotti essenziali, si affolla nei negozi soprattutto oggi, sabato, sapendo di trovarli aperti solo lunedì. L’effetto è quello di concentrare la folla in un tempo più ristretto creando all’esterno dei negozi quei pericolosi che si cerca di evitare. Nelle foto di questa mattina alle ore 8 (mezzora dopo l’apertura), gli ingressi del centro Eurospin di Manduria e Lidl di Sava.