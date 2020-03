Una raccolta fondi per l'acquisto di mascherine e mezzi di protezione per il Giannuzzi

«AlleiAMOci contro il Coronavirus!». S’intitola così la campagna per la raccolta fondi online a favore dell’ospedale “Marianna Giannuzzi” di Manduria. A promuoverla e gestirla utilizzando un potale specializzato, è Alessandra Massaro, di Fragagnano, che ha chiesto ed ottenuto dalla direzione generale della Asl di Taranto il permesso dell’iniziativa. In due giorni dall’apertura, l’iniziativa ha già raccolto 764 euro (dato rilevato ieri alle ore 19), somma raccolta dai primi 17 persone che hanno versato somme che vanno da 30 a 100 euro.

La cifra che sarà raggiunta (l’ideatrice ha fissato un tetto di trentamila euro), servirà all’acquisto di materiale e attrezzature necessario per le cure dei malati Covid che saranno ricoverati nell’ospedale Messapico e «per affrontare al meglio l’emergenza sempre più dilagante del Coronavirus!, scrive la donna nella presentazione dell’iniziativa. «Con un piccolo contributo da parte di ogni singolo cittadino – si legge ancora - possiamo essere di sostegno all’equipe dei medici ed ai sanitari che soccorrono ogni giorno pazienti con sintomi tipici del suddetto virus, equipaggiandoli con i dispositivi di protezione individuale necessari, con i macchinari ed eventuali posti letto. In questo momento così difficile – conclude - non possiamo che unirci virtualmente , perché si sa, l’unione fa la forza». L'iniziativa è stata autorizzata dalla direzione della Asl che incasserà l'intero importo donato.

