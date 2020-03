Cresce l'ansia tra gli assistiti dei due medici contagiati

Gli operatori del Dipartimento di prevenzione della Asl di Taranto continuano con una certa difficoltà, per l’elevato numero di persona da raggiungere, a contattare i pazienti dei due medici curanti manduriani che hanno contratto il coronavirus e sono ricoverati nel reparto malattie infettive di Taranto. Gli interessati, individuati dalle ricette prescritte nelle ultime settimane, vengono invitati a rispettare un isolamento di almeno due settimane, di misurarsi la temperatura corporea per due volte a giorno e di comunicarla nel corso della telefonata giornaliera che riceveranno dal personale Asl.

Molti assistiti che non si sono rivolti ai propri curanti per la prescrizione di farmaci o esami, ma per consulti brevi, stanno cercando di mettersi in contatto con il numero messo a disposizione che risulta sempre occupato. Intanto si registrano le prime crisi d’ansia di pazienti che si rivolgono al pronto soccorso o al 118 o, telefonicamente, ad altri medici. Al momento fortunatamente non si segnala nessun caso di sospetto contagio tra i tanti assistiti dei due professionisti le cui condizioni sono in fase di miglioramento.