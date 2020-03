Covid, raddoppiano i servizi delle farmacie

Dall’altro ieri le farmacie di Manduria e Sava hanno ripreso la normale turnazione notturna e festiva così come era prima di gennaio 2017 quando la Farmacia H24 di Manduria aveva fatto ritenere superfluo il doppio servizio. «Da lunedì 16 marzo – fa sapere il dottor Luciano Luparelli titolare dell’omonima farmacia -, purtroppo in concomitanza di questo difficile periodo per tutti gli operatori sanitari e non solo, si torna all’antico con le farmacie di turno notturno esposte in tutte le bacheche delle farmacie di Manduria».

La Farmacia H24, però, non modificherà i propri orari ma continuerà a garantire lo stesso servizio. Lo comunica Luigi Blasi, proprietario dell’attività situata sul Corso XX Settembre di Manduria che chiarisce così la novità dei turni. «Non potevamo venir meno al nostro impegno proprio in questo periodo di emergenza Covid», dichiara l’imprenditore che spiega i cambiamenti in atto. «Abbiamo chiesto più equità negli sforzi di tutti ma non abbiamo mai detto che limiteremo gli orari che saranno quelli di sempre».

In sostanza, dall’altro ieri, tutte le farmacie dei due comuni dello stesso bacino, Manduria e Sava appunto, rispetteranno l’apertura notturna e festiva secondo la propria turnazione così come hanno fatto sino ad aprile del 2917. Per l’utenza dei due comuni, sarà un vantaggio assolutamente ben gradito visto il periodo di crisi pandemica che rende quanto mai necessario un servizio più qualificato e accessibile di natura farmaceutica e sanitaria.