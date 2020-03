Negativo il tampone su Vincenza Andrisano Trombacca, martedì i funerali

È negativo il tampone per la ricerca del coronavirus effettuato ieri su Vincenza Andrisano, madre dei fratelli Trombacca, titolari dell’omonima agenzia funebre di Manduria.

Il risultato è stato comunicato questo pomeriggio ai parenti che possono così organizzare i funerali che si terranno martedì alle ore 16 in forma privata così come è previsto dal decreto per il contenimento del Covid.

La salma riceverà il sacramento nella camera mortuaria dell’ospedale Mariana Giannuzzi e portata direttamente al cimitero. Alle esequie potranno partecipare solo i familiari.