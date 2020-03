Covid-19, quarta persona positiva a Torricella, è una ragazza, nipote del paziente numero uno

È una donna di Torricella, parente delle altre tre persone contagiate il quarto caso di positività al Coronavirus in provincia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di una nipote del 43enne rientrato da Codogno il 24 febbraio scorso, attualmente ricoverato all'ospedale Moscati e in via di guarigione.

Sua moglie, inizialmente asintomatica, nei giorni successivi è stata ricoverata per crisi respiratoria (per complicanza di una patologia pregressa, autoimmune) nello stesso nosocomio e ora è in ventilazione controllata. Il fratello del 43enne non presenta sintomi particolari e si trova in quarantena fiduciaria nella sua abitazione.