Manduria ignora i passeggeri in arrivo, Grottaglie manda i vigili alle fermate.

Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, ha disposto dei controlli sugli arrivi in città di passeggeri provenienti dalle province del Nord. Il primo cittadino della città delle ceramiche ha dato disposizione ai vigili urbani e ai volontari della protezione civile di notificare ai passeggeri che scendono dai pullman l’ordinanza della Regione Puglia e il decreto del governo.

I cittadini che provengono dalle zone rosse vengono identificati e invitati ad autodenunciarsi alle autorità sanitarie.

«Non possiamo attendere oltre, se non lo fanno altri lo facciamo noi», ha dichiarato il sindaco riferendosi evidentemente alla parte del decreto che affidai ai prefetti il controllo sul rispetto degli obblighi imposti.

Voci non confermate, invece, parlano di grottagliesi che informati della presenza della polizia locale al capolinea, sono scesi alla fermata di Taranto eludendo così i controlli.

A sollevare il problema nella città Messapica è il leader del Movimento Manduria Noscia, Mimmo Breccia che sui social chiede maggiori controlli sugli arrivi. «Gli arrivi delle ultime ore dalle zone rosse – scrive, non sono stati assolutamente sottoposti ai controlli come impone il decreto del governo e l’ordinanza regionale. È inevitabile – prosegue il post - che tutto ciò abbia scatenato uno stato di agitazione in tantissimi cittadini che non si vedono tutelati da quello Stato che a Manduria è assente».