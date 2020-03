La Fiera Pessima rinviata, si farà dal 24 al 29 aprile

La difficile decisione di fermare la Fiera Pessima l’ha gestita il governo con il decreto che vieta in tutta Italia ogni manifestazioni di pubblico. Così ieri gli amministratori straordinari del comune di Manduria si sono limitati a fissare una data del rinvio. Si è così deciso di spostare la campionaria al 24 aprile sino al 29. Da venerdì a mercoledì, quindi, con un sabato che è anche 25 aprile.

Le nuove date sono state prese al termine di una riunione a cui hanno partecipato il commissario straordinario Luigi Scipioni, il dirigente dell’area tecnica, Claudio Ferretti, la dottoressa Antonietta Andriani e naturalmente i rappresentanti della «Fiere Lucane», l’impresa che si occuperà della gestione e allestimento della campionaria, anche loro favorevoli al rinvio. A quanto pare lo slittamento non comporterà nessun onere aggiuntivo a carico del comune in quanto, si è detto, si tratta di una situazione straordinaria indipendente dalla volontà del comune e in adempimento di una disposizione del governo centrale.

Il nuovo programma è stato comunicato anche agli imprenditori del luna park che nel frattempo avevano già montato quasi tutte le strutture. Sino alla data dell’inaugurazione, i capannoni già allestiti nell’area fiera resteranno in sede pronti per essere riempiti con gli stand degli espositori.

Da tener presente che la nuova Fiera Pessima si svolgerà in piena campagna elettorale per le regionali, amministrative e quasi sicuramente per il referendum sulla riduzione dei parlamentari. Una circostanza che dovrebbe far prendere dei provvedimenti di chi è addetto alla vigilanza ed evitare che la campionaria diventi vetrina per comizi elettorali camuffati da dibattiti e balletti di pizzica.

Nazareno Dinoi