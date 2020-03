Covid 19, a Manduria salta la conferenza delle donne del vino

La delegazione Puglia delle Donne del Vino arriva alla decisione di annullare la tavola rotonda “La Puglia del vino sulla strada delle sostenibilità” prevista per sabato 7 marzo a Manduria, vista la situazione delicata conseguente all’epidemia di Coronavirus che riguarda tutte le regioni italiane.

In seguito alle raccomandazioni per tutti gli italiani inviate dal comitato tecnico scientifico voluto dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministero della Salute nella serata di martedì 3 marzo, in cui si legge che è consigliato mantenere una distanza di sicurezza tra persone ed evitare luoghi affollati, Marianna Cardone, delegata regionale delle Donne del Vino, in accordo con tutte le socie, annulla l’evento previsto per la Festa delle Donne del Vino 2020 per la serenità e la sicurezza di pubblico e organizzatori.

Queste le sue parole:

«A malincuore, ma con unità di intenti, abbiamo deciso di annullare la tavola rotonda in programma per sabato 7 marzo. Riteniamo che questo sia per tutta la Penisola un momento molto delicato che richiede la collaborazione di tutti noi e il rispetto delle direttive della comunità scientifica. Ciascuno di noi può nel suo piccolo assumersi una responsabilità per se stesso e per gli altri. Ognuno di noi può fare la differenza. Sentiamo di dover tutelare noi stesse, i nostri ospiti e tutti i relatori che avrebbero raggiunto la Puglia per il nostro convegno.

Passata questa ondata complessa per le nostre comunità, saremo pronti a riprendere tutte le attività, utili e necessarie alla crescita di tutti i comparti economici».