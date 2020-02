Coronavirus, anche a Manduria assalto ai supermercati

Ècaccia ai prodotti igienizzanti (amuchina e simili) e alle maschere anche a Manduria. Sia Famila che Emmedi, i due centri commerciali più grandi della città, hanno esaurito le scorte di gel, di salviettine e disinfettanti personali e per la casa in genere. Da ieri, fa sapere il responsabile vendite della Famila manduriana, si sta registrando anche una propensione della clientela alle scorte di prodotti alimentari, farina soprattutto, lievito, legumi di ogni tipo e prodotti in scatola.

Già da diversi giorni è invece impossibile trovare mascherine di protezione personale. Le farmacie per prime hanno svuotato le scorte e sono in attesa di nuove forniture che dovrebbero arrivare a giorni. Vuoti anche gli scaffali dei negozi di prodotti per l’agricoltura dove sino a qualche giorno fa era ancora possibile acquistare le maschere FfP2 impiegate durante le irrorazioni di prodotti insetticidi e anticrittogamici (prima del coronavirus al costo di 1,5 euro l’una, le ultime a sette euro).

Il timore del contagio che rischia di trasformarsi in vero e proprio panico, ha determinato anche la sospensione di attività ludiche legate al carnevale che erano state organizzate da tempo. È il caso della festa in maschera per bambini e genitori della parrocchia del Convento padri passionisti di Manduria dove per la pressione di alcune mamme preoccupate per quanto accade nelle regioni del Nord, hanno costretto gli organizzatori a sospendere l’evento di domenica pomeriggio. La decisione ha creato delle divisioni tra genitori contrari e favorevoli allo stop con polemiche anche accese tra di loro. Alla fine è toccato al parroco la decisione di annullare tutto. Anche il vescovo di Oria, Vincenzo Pisanello, ha adottato la misura precauzionale consigliata a livello nazionale per la comunione. «Il vescovo Vincenzo, come gesto di prevenzione contro il Coronavirus e senza alcun allarmismo – si legge in una breve nota diffusa dalla curia di Oria -, ha disposto che la comunione sia obbligatoriamente distribuita sulla mano, opportunamente istruendo i fedeli. Questa disposizione vale sino a che ci sarà rischio contagio. Si confida sulla sensibilità e prudenza di ciascuno».

Fortunatamente, infine, dal punto di vista sanitario, sino a ieri almeno, non si segnalano a Manduria o nei comuni vicini, sospetti casi di contagio.