Aqp scrive alla studentessa Giulia: "Un depuratore non inquina mai"

Dopo il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, anche il presidente dell’Acquedotto Pugliese, Simenone Di Cagno Abbrescia, ha scritto alla studentessa manduriana, Giulia Tarentini, che chiedeva un intervento del capo dello Stato preoccupata delle sorti del suo mare insidiato da un mega depuratore in costruzione a Specchiarica-Urmo.

Quella del numero uno dell’ente idrico regionale, è una lezione (non richiesta per la verità in quanto l’intraprendete Giulia chiedeva altro), su cosa sia un depuratore e a cosa serva. Non rispondendo ai timori della studentessa, preoccupata di un possibile scarico in mare dei reflui, Di Cagno Abbrescia sponsorizza la sua impresa invitando lei e la sua classe a visitare la sede di Aqp «per scoprire i tanti benefici della depurazione».

Nulla dice dell’impianto in fase di realizzazione a due passi dal mare di Specchiarica, marina di Manduria, a ridosso di due parchi naturali protetti dove i fenicotteri rosa hanno trovato casa, il cui progetto è privo ancora della parte finale relativa allo scarico.

Ecco, di seguito la lettera di Di Cagno Abbrescia.

“Cara Giulia,

mi fa molto piacere leggere la tua sensibilità verso l’ambiente. La terra, infatti, è la casa di tutti e il suo futuro dipende da ciascuno di noi e dai nostri piccoli, grandi impegni quotidiani.

Le tue parole rappresentano un’opportunità per spiegare cos’è un depuratore e qual è la sua funzione. Un concetto ci preme sottolineare con fermezza: i depuratori sono la soluzione per contrastare l’inquinamento del mare e contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente.

Il depuratore è, infatti, un impianto tecnologico che ripulisce con metodi naturali le acque che vengono utilizzate nelle abitazioni, rendendole riutilizzabili per i più svariati usi, a completamento dell’intero ciclo dell’acqua. Le sue acque possono essere, altresì, impiegate per usi civili e soprattutto in agricoltura.

La depurazione è un processo del tutto naturale. Per il suo funzionamento è, infatti, indispensabile l’attività di microrganismi unicellulari, definiti anche batteri “buoni” che hanno il compito di pulire le acque. Nel depuratore semplicemente si favorisce, riducendolo nei tempi, un processo naturale che nell’ambiente richiede anche anni.

Quando parliamo di depuratori parliamo di presidi sociosanitari a servizio delle comunità, del territorio e soprattutto dei nostri mari che sono tra i più belli d’Italia grazie anche agli impianti di depurazione.

Quando un depuratore non è presente, i liquami vengono smaltiti tal quali nell’ambiente con gravi conseguenze sulla salute pubblica. Un depuratore non inquina mai. È amico dell’ambiente.

La Puglia, con l’Acquedotto Pugliese è stata pioniera in Italia e in Europa nel campo della depurazione, sperimentando impianti già a partire dagli anni ‘20. Oggi, Acquedotto Pugliese gestisce 183 depuratori in Puglia, un parco impiantistico tra i più grandi ed evoluti d’Italia sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista della qualità delle acque rilasciate.

Per far conoscere da vicino un depuratore le porte dei nostri impianti sono sempre aperte. Per questo, nei prossimi giorni, saremo lieti di accoglierti, insieme ai tuoi compagni di scuola per scoprire i tanti benefici della depurazione.

Ti aspetto.“