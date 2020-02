Il Primitivo di Manduria protagonista a Roma per Anteprima Fiere Vino 2020

Ci saranno anche le aziende del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria per l’ottava edizione di Anteprima Fiere Vino, l’evento organizzato da Gambero Rosso per degustare le nuove annate dei vini protagonisti delle prossime grandi fiere internazionali.

E sarà Roma ad ospitare il grande appuntamento lunedì 17 febbraio, dalle 17.30 alle 20 presso lo Sheraton Hotel & Conference Center.

Un’occasione per scoprire un'ampia selezione di nuove etichette italiane effettuando un percorso di degustazione libero tra i banchi d'assaggio dei produttori. Non mancheranno, inoltre, sfiziose proposte food per accompagnare al meglio questo viaggio enologico

La mattina invece sarà dedicata al dibattito con il convegno dal titolo “Vino 4.0. Distribuzione, comunicazione, promozione, strategie e protagonisti a confronto”.

Un momento di riflessione e lavoro per analizzare lo stato del vino italiano nel mercato mondiale. Sul palco salirà Mauro di Maggio, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria insieme ai maggiori esponenti della GDO che hanno un ruolo sempre più importante nella vendita del vino. Apriranno i lavori Paolo Cuccia (Presidente del Gambero Rosso), Paolo Ciocca (economist di BNL), Roberto Luongo (Direttore Generale di ICE) e Marco Sabellico (Curatore guida Vini d'Italia del Gambero Rosso).

Anteprima Fiere del vino si è affermato come modo innovativo per promuovere il vino italiano nelle migliori enoteche d’Italia. Un progetto che ha visto negli anni la partecipazione di centinaia di cantine e l’interesse di operatori Ho.Re.Ca. ed enoappassionati nato per valorizzare il prezioso patrimonio enologico italiano e avvicinare il grande pubblico al bere di qualità.

Le aziende del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria partecipanti: Agricola Erario, Agricola Pliniana, Antico Palmento, Apollonio Vini, Attanasio, Cantine Bosco, Cantine Due Palme, Cantine Lizzano, Cantine San Marzano, Cantolio, Masca del Tacco, Masseria Altemura, Masseria Cicella, Mottura Vini del Salento, Leone de Castris, Losito e Guarini, Paolo Leo, Produttori di Manduria, San Giorgio Vini Nobili del Salento, Terra Calò, Tenute Cerfeda dell'Elba, Tenute Girolamo, Trullo di Pezza, Varvaglione, Vespa Vignaioli per Passione.