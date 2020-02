Alla Marugj-Frank si è parlato di cyperbullismo

In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo e in accordo con le finalità previste nel progetto Star bene a scuola, venerdì 7 febbraio 2020, la Scuola Secondaria “Marugj-Frank” ha aderito a questa giornata, proponendo agli alunni delle attività didattiche: circle time, visione di filmati, letture di brani antologici, attività laboratoriali, per sensibilizzare i ragazzi verso questa problematica così attuale. Il Comitato Genitori ha preparato e consegnato ai ragazzi delle spillette con un nodo blu, simbolo dell’unione contro il bullismo e testimonianza di una sinergia scuola-famiglia che deve essere sempre più forte e positiva per raggiungere gli obiettivi che la società si prefigge: formare cittadini corretti e consapevoli.

L’ Istituto Comprensivo “M. Greco”,sempre attento ai problemi e alle esigenze dei nostri ragazzi, ha deciso di promuovere tali iniziative approfondendo questa importante tematica.