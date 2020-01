Preselezione per 9 posti di ruolo: solo 31 la superano, 1003 non ce la fanno

Vera falciata di partecipanti anche per le selezioni del concorso per istruttore amministrativo al comune di Manduria. Su 1003 candidati che hanno affrontato la difficile prova dei test, solo 31 sono riusciti a superare il minimo consentito per passare alle prov successive. Sono passati di diritto anche due dipendenti interni che godranno della riserve dei posti a loro riservati insieme a 9 con disabilità.





Graduatoria degli ammessi Scarica il PDF



Graduatoria dei non ammessi Scarica il PDF