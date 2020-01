Grossista di carne salva "Casimiro" dal macello

Professione manager in una multinazionale alimentare del settore carni, figlio di macellaio, nonno e bisnonno anche loro macellai. Ma tenero con gli animali tanto da farsi coinvolgere nella storia di «Casimiro», un bovino destinato al macello che un gruppo di animalisti di Manduria tenta di acquistarlo per affidarlo ad una struttura attrezzata. Il personaggio si chiama Leo Schiavone, ha 52 anni ed è di Fasano, nel brindisino. Quando ha saputo che nella città Messapica stavano raccogliendo soldi per salvare il vitello di nome «Casimiro», non ha esitato a fare la sua parte con un versamento di duecento euro. «Anzi – racconta il fasanese -, non ci ho dormito una notte e al mattino successivo mi sono procurato il contatto degli autori della raccolta fondi dando la mia disponibilità economica». Sensi di colpa dopo tanti animali uccisi? «Non le so dire, forse sì, magari un tentativo di redenzione per essere assolto dal male che ho fatto?», scherza il cinquantaduenne fasanese. Che si fa serio e aggiunge: «Era ed è il mio lavoro e quello dei miei parenti sin dalla quarta generazione».

L’ex macellaio che ora è responsabile vendite di carni all’ingrosso per un importante marchio nazionale che esporta anche all’estero, non avrebbe voluto che il suo gesto fosse così diffuso. Ma poi si fa convincere. «Se questo può servire come cassa di risonanza per spingere altri a fare la stessa cosa, allora mi sacrifico», dice scoprendo il suo lato inaspettatamente animalista. «Può sembrare una contraddizione ma è così: in casa siamo in cinque, mia moglie e tre figli e tutti siamo moderatamente consumatori di carne, la mangiamo in media un giorno alla settimana». Schiavone ha una filosofia tutta sua in fatto di animali che si uccidono. «Lo so, il termine è brutto, ma in natura avviene proprio questo per alimentarsi e in definitiva per sopravvivere, così l’atto di uccidere o di macellare diventa più tollerabile».

Non lo è per gli attivisti dell’associazione «Azzurro Jonio» di Manduria che hanno messo in piedi questa campagna di solidarietà per salvare la vita di Casimiro. Tutto è cominciato quando il manduriano Francesco Di Lauro, noto ambientalista e animalista, di professione avvocato (è lui che rappresenta il Wwf Italia nel processo contro l’inquinamento dell’Ilva, Ambiente Svenduto»), è venuto a conoscenza del giovane bovino che era stato già impegnato ad alcuni macellai della zona. Ha così messo in modo la macchina della solidarietà, prima sui social e poi sui giornali trovando subito chi lo appoggiava. Alcuni titolari di locali commerciali di Manduria si sono offerti di vendere biglietti che danno diritto ad una bistecca di Casimiro. «Ma ancora viva, perché Casimiro non si ammazza», recita lo slogan ideato per l’occasione. La somma necessaria è stata quasi raggiunta grazie a piccoli e grandi benefattori. Tra questi, un anonimo signore del Veneto che ha inviato duecento euro e il commerciante di carne all’ingrosso di Fasano. «Un mio regalo alla vita per questo inizio dell’anno», lo definisce Leo Schiavone che ha già versato la sua quota direttamente nelle mani dell’avvocato Di Lauro.

Nazareno Dinoi

