La protesta di Mimino: è questa la mia casa

Fa parte di quel popolo degli invisibili, di quelle persone di cui si parla solo quando sono vittime di qualcosa o di qualcuno.Così è successo per Antonio Cosimo Stano, il sessantaseienne manduriano preda dei bulli e di una società sorda che non ha voluto ascoltare il suo grido di aiuto. Lo stesso dramma sta vivendo Cosimo Mandurino, conosciuto in paese come Mimino motorino, anche lui vittima di balordi minorenni che gli avrebbero appiccato il fuoco distruggendo l’umile casa dove viveva e dove è tornato a vivere contro ogni criterio igienico e di sicurezza. In quel tugurio ha passato la notte di Natale e lì saluterà anche l’anno nuovo. Un modo per ribellarsi a chi gli ha rubato la libertà di cui, seppure con tante privazioni e stenti, godeva prima che il fuoco lo affidasse alla burocrazia dei servizi sociali e dei tribunali che gli ha destinato un tutore, un’avvocatessa che gestisce per lui la piccola pensione e sempre per lui decide dove deve andare ad abitare. Un po’ in un B&B, un altro po’ in una casa-garage, poi ancora in un’altra casa vacanze e così via, secondo le esigenze del proprietario dei «ricoveri» la cui retta viene pagata con i soldi della pensione che Mimino non può più gestire.

«Voglio tornare nella mia casa, è qui che sono nato ed è qui che voglio vivere finchè campo», dice «motorino» visibilmente contrariato e stanco. «Voglio la mia pensione e non le 20 euro ogni settimana che mi danno e che non bastano nemmeno per il caffè e le sigarette», insiste l’indigente che si rivolge alle istituzioni. «Se mi aiutano a sistemare questa casa – dice -, me ne tornerà qui e non darò fastidio a nessuno come ho sempre fatto». L’aiuto che chiede Mimino è quello di un intervento di recupero e consolidamento del piccolo appartamento di via Cardinal Ferrara. «Una squadra di muratori lo farebbe in pochi giorni e io mio preoccuperei di passare una mano di calce e di renderla nuovamente abitabile». Il cinquantaduenne non ha solo bisogno di un tetto. «Sono rimasto senza denti e posso mangiare solo cose liquide» spiega mentre mostra l’interno della bocca con due o tre denti ancora rimasti.

Il 25 marzo scorso mentre lui si era allontanato, degli sconosciuti diedero fuoco ad un pezzo di stoffa situato sul davanzale della finestra. Le fiamme si propagarono all’interno distruggendo il povero mobilio ed altri beni, masserizie e oggetti vari che riempivano la casa rendendola inabitabile. Ritenuta inagibile dai vigili del fuoco e per questo chiusa con dei tufi, in questi giorni Mimino motorino è riuscito a crearsi un varco prendendo nuovamente possesso del suo unico bene. «Da qui non mi muovo più, se il comune vuole aiutarmi, mi mandi una squadra di muratori che li aiuterò a sistemare tutto», dice convinto «Mimino motorino».