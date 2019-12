Una colletta per salvare la vita a “Casimiro”

Una raccolta di fondi è stata aperta da un gruppo di animalisti manduriani per salvare la vita a “Casimiro”, così come è stato chiamato un vitello di pochi mesi destinato al macello. L’animale che si trova in un piccolo allevamento nelle campagne di Manduria, è stato già “impegnato” ad una macelleria per le scorte delle prossime feste natalizie. Ad opporsi, con una campagna di sensibilizzazione animalista, gli attivisti dell’Associazione “Azzurro Jonio” dell’avvocato manduriano Francesco Di Lauro.

Per raggiungere l’obiettivo, fanno sapere i promotori dell’iniziativa, occorrono circa mille euro tra costo del vitello e spese per il suo trasferimento e l’ospitalità in un’altra stalla più sicura. «Casimiro è un vitello di pochi mesi, sarà macellato a Natale ma noi ci siamo impegnati a salvargli la vita», scrivono gli animalisti di “Azzurro Jonio”.Il vitello, assicurano, «è affettuoso, docile, intelligente, saluta chi gli vuol bene, si allontana da chi lo alleva per farne bistecche. Chiunque potrà venire a salutarlo – dicono -, ma abbiamo bisogno subito del tuo aiuto concreto», prosegue la nota di “Azzurro Jonio”. Che insiste. «Non è una campagna contro chi mangia carne – dicono gli animalisti -, non vogliamo cambiare il mondo in un giorno ed il suo rapporto con gli animali, vogliamo solo salvare Casimiro!».

Ecco le coordinate per chi vuole «comprare una sua bistecca bella, fresca e, soprattutto viva», recita lo slogan dell’iniziativa. Postepay 4023 6009 6981 7503 cf DLRFNC59M08D883T. Oppure cartaflash 5842 0702 0454 9397 Banco di Napoli Manduria. O negli esercizi commerciali di Manduria che aderiscono alla raccolta fondi per Casimiro.