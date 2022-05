L'ordinanza rossonera del sindaco milanista Pecoraro conquista la ribalta nazionale

L’ordinanza «rossonera» del sindaco di Manduria che apre le porte della zona a traffico limitato della città alla solo tifoseria rossonera in caso di vincita del campionato, ha conquistato la ribalta nazionale con la pubblicazione di una fotonotizia sul quotidiano online «Il Fatto Quotidiano».

Il giornale di Marco Travaglio rende nota così la curiosa notizia:

Manca ancora una partita per decidere chi, tra Milan e Inter, conquisterà il titolo di campione d’Italia. Per i tifosi, a fare la differenza, sarà anche la fede calcistica, che a volte però può portare a scelte discutibili e conseguenti polemiche.

È il caso dell’amministrazione comunale di Manduria, nel Tarantino, guidata dal sindaco Gregorio Pecoraro, che ha emanato un’ordinanza con cui sospende “domenica 22 maggio dalle ore 19.45 alle ore 22.00” la zona a traffico limitato. Il motivo? “Consentire i festeggiamenti, in caso di vittoria dello scudetto da parte della squadra di calcio del Milan”.

La decisione va incontro al segretario del Milan Club Demetrio Albertini, Domenico Scialbi, che il 17 maggio ha richiesto “l’autorizzazione a utilizzare Piazza Garibaldi per i festeggiamenti” e dunque la sospensione della Ztl “su via Roma, Piazza Garibaldi e via XX Settembre (Settore 1) per consentire il corteo delle auto”. E non sono mancate le proteste dei tifosi interisti, con diversi fotomontaggi che circolano in Rete nei quali il sindaco è raffigurano con una maglia del club rossonero.».