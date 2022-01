Tamponi Day, oggi in fila per la prevenzione e la ricerca del virus

Grazie ad una generosissima donazione di altri tamponi da parte della parafarmacia «Federico II» di Oria che ci ha permesso di aumentare l’offerta, sino a ieri sera erano un’ottantina i manduriani che si erano prenotati per sottoporsi allo screening per la ricerca del coronavirus.

Alle 9,30 nel chiostro del vecchio municipio di Manduria in piazza Garibaldi, inizieranno i test. Per rendere più veloci le operazioni saranno disponibili cinque postazioni per i prelievi nasali affidati a professionisti del settore, infermieri della postazione 118 di Manduria e del pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi. L’aspetto sanitario avverrà sotto la supervisione del dottor Gaetano Matricardi mentre la gestione del pubblico sarà curata dai volontari dei gruppi di Protezione Civile, ERA e Prociv Arci diretto rispettivamente dai presidenti Maurizio Barnaba e Silverio Dinoi.

Oltre ai prenotati, saranno disponibili una decina di tamponi per i manduriani che non hanno fatto in tempo a dare disponibilità nei giorni precedenti.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio gratuito morale dell’amministrazione comunale mentre l’acquisto dei tamponi è stato a carico della Voce di Manduria a cui si sono aggiunte le donazioni del movimento «Azione Messapica» e dell’infermiere Leonardo Donadeo.

Encomiabile, infine, la generosità della parafarmacia Federico II che si trova sulla via per Latiano ad Oria che ieri ha contattato la redazione del giornale donando 100 tamponi rapidi che ci permetteranno oggi di allargare l’offerta e di ripetere l’iniziativa in un giorno che sarà comunicato.