Tampone Day, aumentata la disponibilità a 75 test gratuiti, tutti prenotati

Ancora 25 posti per il Tampone Day di domenica prossima organizzato dal nostro giornale per la ricerca del virus da SarsCov2. Alla riapertura delle prenotazioni ieri in pochi minuti si sono aggiunte nuove iscrizioni raggiungendo così quota 75 tamponi gratuiti.

L’ampliamento della platea è stato possibile grazie alla disponibilità del movimento “Azione Messapica” e all’infermiere manduriano Leonardo Donadeo.

Un’altra buona notizia riguarda il patrocinio morale che il giornale ha ottenuto dal Comune di Manduria confermando l’iniziativa nel chiostro dell’ex palazzo municipale in Piazza Garibaldi alle ore 9,30.