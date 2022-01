Bibenda 2022 premia il Primitivo e l'azienda Vespa vignaioli per passione

Cinque etichette di Primitivo di Manduria quest’anno hanno ricevuto i “Cinque grappoli” della guida Bibenda 2022. Tra le cinque aziende produttrici del Primitivo premiato, la più manduriana è quella dell'aienda "Vespa vignaioli pr passione" che con il Donna Augusta 2019 si è aggiudicato anche il Premio speciale “10 migliori vini Italiani 2022”.

Queste le altre quattro aziende con Primitivo da cinque grappoli: Antico Palmento, Cantine San Marzano, Masca Del Tacco e Paololeo.

Brinda la Puglia nell’edizione 2022 della guida Bibenda, l’opera editoriale di riferimento per i prodotti d’eccellenza redatta da Fondazione Italiana Sommelier, che quest’anno conta ben 33 etichette di 31 aziende, premiate con il massimo riconoscimento de I 5 Grappoli di Puglia durante il Dinner Gala realizzato con il contributo della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale. L’azienda vinicola Cantine Due Palme bissa il successo con due bottiglie premiate: il rosso 1943 e il Salice Salentino Selvarossa Riserva del Fondatore 2010. Fra le aziende salentine premiate anche Apollonio, Cantele Winery, Conti Zecca, Vallone, Gianfranco Fino, Tenute Rubino, Cosimo Taurino, Garofano, Leone De Castris, Menhir Salento, Schola Sarmenti, Albano Carrisi, Masseria Li Veli e Cantine Risveglio. Premio speciale per la prima annata di Donna Augusta 2019, il vino bianco di Bruno Vespa, quest’anno fra i migliori 10 vini italiani premiati da Bibenda. I 5 Grappoli di Puglia hanno reso omaggio, per la seconda volta, al Tacco Rosa di Dario Stefano.

Tutti i vini premiati con I 5 Grappoli:

AGRICOLE VALLONE Graticciaia 2016

ALBANO CARRISI Bacchus 2017

ANTICO PALMENTO Primitivo di Manduria Acini Spargoli 2016

APOLLONIO Copertino Rosso Divoto Riserva 2012

CANTELE Chardonnay Teresa Manara 18 Settembre 2020,

CANTINE DUE PALME Rosso 1943 2018

CANTINE DUE PALME Salice Salentino Selvarossa Riserva del Fondatore 2010

CANTINE RISVEGLIO Susumaniello Susù 2019

CANTINE SAN MARZANO Primitivo di Manduria Sessantanni 2017

CARVINEA Brut Rosé 72 mesi

CONTI ZECCA Nero 2018

COPPI Gioia del Colle Primitivo Senatore 2018

COSIMO TAURINO Patriglione 2016

D’ARAPRI’ La Dama Forestiera di d’Araprì 2015

DARIO STEFANO Tacco Rosa 2020

FEUDI DI GUAGNANO Nero di Velluto 2018

GAROFANO Le Braci 2014

GIANFRANCO FINO Es 2019

L’ARCHETIPO Spumante Brut Nature Marasco 2018

LEONE DE CASTRIS Primitivo Per Lui 2017

MASCA DEL TACCO Primitivo di Manduria Piano Chiuso Riserva 2018

MASSERIA LI VELI Salice Salentino Rosso Pezzo Morgana Riserva 2018

MENHIR SALENTO Negroamaro Filo 2019

PAOLOLEO Primitivo di Manduria Giunonico Riserva 2016

PETRA NEVARA Pavone Rosso 2019

POLVANERA Gioia del Colle Primitivo Polvanera 16 Vigneto San Benedetto 2018

SCHOLA SARMENTI Diciotto 2019

TENUTE RUBINO Visellio Quindicesima Vendemmia 2016

TERRE DEI VAAZ Onirico 2019

TORMARESCA Castel del Monte Aglianico Bocca di Lupo 2017

VARVAGLIONE Negroamaro Cosimo Varvaglione Collezione Privata 2019

VESPA VIGNAIOLI PER PASSIONE Primitivo di Manduria Raccontami 2019

VESPA VIGNAIOLI PER PASSIONE Donna Augusta 2019 (Premio speciale 10 migliori vini Italiani 2022)

Premi speciali ai tre Personaggi dell’Anno per l’impegno profuso sul territorio: Pamela Raeli, editore di Food and Travel Italia per la Comunicazione; Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, per la politica e Francesco Pomarico, direttore operativo del Gruppo Megamark per l’imprenditoria.

“Abbiamo fortemente voluto riportare il Gala Dinner di Fondazione Italiana Sommelier di Puglia proprio perché per noi è fondamentale incontrare i produttori, celebrarli, e soprattutto dargli merito di quello che di grande hanno fatto e fanno”, ha dichiarato Giuseppe Cupertino, Presidente della Fondazione Italiana Sommelier di Puglia, che durante la serata ha letto il messaggio ai produttori di Franco Maria Ricci, Presidente di Fondazione Italiana Sommelier.

Il Gala Dinner è stato firmato da Solaika Marrocco, chef di Primo Restaurant a Lecce, nuova Stella Michelin di Puglia e Migliore Giovane Chef d’Italia 2022, alla sua prima uscita pubblica. Ad allietare la serata le performance del maestro tenore internazionale Cataldo Caputo e di Luciana Negroponte.