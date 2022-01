Cantina Felline nella guida Cantine d'Italia, non solo vino

Cantine d’Italia 2022 si presenta con una copertina flessibile rinnovata, 820 cantine selezionate, 245 “Impronte d’eccellenza” per l’Enoturismo, oltre 4.400 vini segnalati, circa 1.500 indirizzi utili per mangiare e dormire.

La cantina «Felline», dell’imprenditore manduriano Gregory Perrucci, ha ottenuto il riconoscimento «Impronta Go Wine» ed è stata inserita nella guida «Cantine d’Italia 2022». L’azienda manduriana è stata una delle cinque pugliesi e ricevere il premio insieme a D’Araprì di San Severo (Foggia), Leone De Castris di Salice Salentino (Lecce), Longo Alberto di Lucera (Foggia) e Rivera di Andria (Bat).

Un’intervista dell’imprenditore Perrucci, ideatore e gestore del contenitore culturale ed enogastronomico «Spazio Primitivo» di Manduria, è stata inoltre pubblicata nel volume «Finestre sul vino» a cura della giornalista Leila Salimbeni (Spirito DiVino) e del conduttore televisivo e radiofonico Nicola “Tinto” Prudente, che hanno partecipato alla presentazione della guida. Il volume contiene dieci interviste ad altrettanti esperti del vino che operano in tutta Italia, unico in Puglia Perrucci. La Guida alle Cantine non è una guida tradizionale ai vini ma è uno strumento di divulgazione pensato per i turisti del vino che racconta e scrive di vino partendo dalla “Cantina” come luogo dove uomini e donne del vino operano e progettano il loro lavoro, dove sono portatori di storie e tradizioni familiari, oppure di più recenti investimenti. La Cantina che, nel corso degli anni, è diventata a pieno titolo un luogo di promozione del territorio, perché invita al viaggio e comunica con la sua realtà un’identità territoriale fatta di tutto quanto ruota attorno: il paesaggio, i vigneti, la tradizione del luogo, i borghi.