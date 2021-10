Giannuzzi da valorizzare e potenziare, la proposta: ogni comune faccia la sua parte

Sulla “vertenza” Giannuzzi interviene anche l’ex sindaco democristiano Enzo Caprino che avanza un’idea che merita di essere ripresa e discussa. «E' vero che non si possono avere ospedali in ogni cittadina – afferma il politico - ma se c'è un ospedale di primo livello che serve la zona occidentale della provincia (Castellaneta) deve esserci anche un ospedale di primo livello per la zona orientale (Manduria)».

«Questa è la logica da seguire e questo è quello che ogni comune della parte orientale della Provincia deve affermare», prosegue Caprino che lancia una proposta interessante: ogni comune deliberi un proprio atto di Consiglio Comunale ed ogni mese invii un telegramma all’assessore Lopalco per ricordagli che il territorio orientale ha bisogno di un ospedale di primo livello come ce l’ha l’altro versante occidentale».