Primitivo, oggi si elegge il governo del Consorzio

E’ prevista per questa mattina la riunione del consiglio d’amministrazione del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria che dovrà eleggere il nuovo presidente e vicepresidente.

La battaglia oggi sarà tra i soci manduriani che faranno di tutto per riprendersi la presidenza del consorzio lasciata dal presidente uscente non ricandidatosi, Mauro Di Maggio, delle Cantine di San Marzano di San Giuseppe, e la frangia dei non manduriani che punta invece a scardinare ancora una volta il potere dei padroni di casa. Una coalizione composta da esterni dovrebbe far convergere i voti su Novella Pastorelli, moglie del sindaco di Sava, Dario Iaia e rappresentante degli stabilimenti lizzanesi della società cooperativa Cantine due Palme di Cellino San Marco che aspira a diventare la prima donna a capo del Consorzio di tutela del Primitivo. Pastorelli è stata la più suffragata nella categoria imbottigliatori con 4.669 voti.

Non le lasceranno strada facile «gli uomini del Primitivo», i manduriani che possono scegliere tra i due consiglieri a capo delle più rappresentative cantine locali: Francesco Delle Grottaglie della cooperativa Cantolio e Giovanni Dinoi della Pliniana, rispettivamente eletti consiglieri della categoria trasformatori con 5.173 voti il primo (il più votato tra tutte le categorie) e 2.597 il secondo. Potrebbero essere interessati anche il vicepresidente della Cantolio, Francesco Filograno e l’imprenditore già presidente del Consorzio per due mandati, Roberto Erario dell'omonima cantina che nella categoria dei viticoltori hanno raggiunto insieme il traguardo con un voto in più per Filograno.

Come sempre bisogna vedere gli equilibri che nel frattempo si saranno consolidati tra i diversi territori, ognuno dei quali si presenterà oggi con i propri pacchetti di voti da far confluire verso uno o l’altro aspirante presidente.