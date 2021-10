Passaggio del tricolore tra l'ex e il nuovo sindaco di Avetrana con un ricordo per Antonio Minò

Passaggio di consegne e di fascia tricolore questa mattina tra il sindaco reggente di Avetrana, Alessandro Scarciglia e il neo eletto Antonio Iazzi. La cerimonia informale (la proclamazione ufficiale avverrà in seguito), è stata molto toccante nel momento in cui entrambi hanno ricordato il sindaco Antonio Minò scomparso recentemente per Covid.

Scarciglia nel consegnare le chiavi del municipio, ha espresso il desiderio, a nome di tutta l’amministrazione uscente, di intitolare ad Antonio Minò la casa famiglia per detenuti fragili. IL primo cittadino si è detto disponibile a realizzare la richiesta.

La cerimonia è avvenuta nella sala delle adunanze del municipio alla presenza di tutti i dipendenti comunali di Avetrana.