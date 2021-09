Bradanico-Salentina, affidati i lavori per la circumvallazione di San Pancrazio Salentino

E’ stata affidata ad un consorzio temporaneo d’imprese la gara pubblica espletata dall’Anas per i lavori di completamento del tratto Manduria-San Pancrazio compreso nell’opera infrastrutturale denominata Bradanico Salentina.

La bretella di prossima realizzazione sarà lunga circa tre chilometri e mezzo e bypasserà l’abitato di San Pancrazio per immettersi sulla provinciale per Guagnano. Qui si fermeranno, almeno per ora, le speranze di poter mettere in comunicazione diretta le due città capoluogo di Lecce e Taranto.

I lavori per questo secondo stralcio del primo lotto, sono stati affidati ad un consorzio temporaneo d’imprese con sede a Bologna composto dalle società «Integra Soc.Coop», «Co.Ce. Mar Spa», «Leadri Srl» e «Acmar Scpa» che si è aggiudicato la gara offrendo un ribasso del 21,28%.

Ne ha dato notizia il senatore del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, collegando quest'altro tassello di un’opera iniziata trent’anni fa e mai completata ai suoi precedenti incontri istituzionali con i vertici Anas in qualità di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dell’ex Governo Conte. «Finalmente – scrive Turco – l’Anas ha comunicato l’esito della gara pubblica per affidamento della realizzazione del primo tratto che va da Manduria al capoluogo salentino».