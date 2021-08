L'integrazione come un gioco per i ragazzi, l'esperienza del SAI

(Riceviamo e pubblichiamo) L’estate del S.A.I. (Sistema Accoglienza Integrata) di Manduria e di Avetrana arriva al suo termine con tanti progetti in cui, i tanti ragazzi coinvolti hanno potuto studiare, osservare, stupirsi e soprattutto imparare e giocare…dopo aver affrontato come tutti d'altronde, una stagione a causa del Covid-19, difficile e non priva di problematiche, anche per gli operatori che con dedizione e tanta passione hanno accompagnato questi meravigliosi bimbi in questo percorso.

Tutti, infatti hanno avuto l’opportunità di frequentare i Centri Estivi di Manduria e di Avetrana, conquistando la gioia di giocare, magari per la prima volta con altri bambini, al sicuro e senza timori ai quali erano abituati nei paesi di loro provenienza.

Meravigliosa esperienza a cui i bambini del SAI hanno avuto la fortuna di partecipare è stata "Aspettando Itaca" un laboratorio esperienziale di conoscenza a cura di cooperativa spirito salentino nell'iniziativa festival "Ultra Moenia" in collaborazione con il Comune di Manduria presso il Parco Archeologico delle Mura Messapiche. Qui hanno avuto la possibilità di visitare il bellissimo parco e di giocare con la creta per plasmare e creare i bicchieri usati dagli antichi Messapici.

Il percorso esperienziale dei piccoli del SAI è continuato con la visita al Museo di Biologia Marina di Porto Cesario dove il fascino del nostro mare ha regalato ai nostri bambini una visione su tutte le specie marine che vivono nelle nostre coste, l’estate ha continuato a regalare esperienze, questa volta nel mondo della cultura storica e contadina delle colline Avetranesi, attraverso un’altra bellissima esperienza “CicloInsieme” in collaborazione con la Proloco di Avetrana, questa avventura si è svolta in bici, creando per le via di Avetrana un lungo corteo di bici, maglie rosse e cappellini arancioni raggiungendo così la collina più alta e tra uno sguardo al mare ed uno al paese, la guida della Proloco ha spiegato il sistema di difesa storico e il motivo dell’insediamento di Avetrana a 8 km dalla costa. Raccolto tanto sole e tanti sorrisi durante l’estate gli operatori del SAI di Manduria e di Avetrana sperano di continuare anche durante l’inverno i percorsi di integrazione pronti a spalancare le braccia sempre!