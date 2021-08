Vaccino a studenti e minorenni, Manduria assente, dosi dirottate a Grottaglie

E’ stato un flop ieri la prima giornata di open day vaccinale, riservata agli studenti, dell’hub di Manduria che non ha avuto l’affluenza che ci si aspettava. Le dosi somministrate sono state poche decine e il personale sanitario ha atteso invano i giovani dai 12 ai 18 anni che potevano ricevere la dose di vaccino senza prenotazione (possono averla sino al 27 agosto).

I responsabili del Dipartimento Asl che evidentemente attendevano un’affluenza maggiore, per non dover buttare le dosi già scongelate, sono stati costretti a dirottare le scorte all’hub vaccinale di Grottaglei dove invece l’affluenza è andata oltre le aspettative. Evidentemente nella città delle ceramiche l’informazione ha funzionato a differenza di Manduria dove l’opportunità non è stata evidentemente ben compresa dalle autorità locali, assessori e sindaco in testa, i quali, nonostante un ufficio di staff e un portavoce, dell’informazione non hanno mai dimostrato di saperci fare.

Si ricorda comunque che sino a venerdì prossimo, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 16, nell’hub vaccinale di via Sorani a Manduria la vaccinazione è riservata agli studenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni (anni di nascita 2003-2009), che potranno accedere alla somministrazione vaccinale anti-Sars-CoV-2 senza necessità di prenotare l'appuntamento e sino a esaurimento della fornitura giornaliera delle dosi previste.

Inoltre si ricorda che per chi non ce la farà per qualsiasi motivo, il 27 agosto si terrà il secondo open day di vaccinazione serale rivolto agli studenti, nella fascia oraria compresa tra le ore 18 e le ore 24, in modalità drive through presso l’hub Porte dello Jonio a Taranto.