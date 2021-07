Di Lauro "osserva" lo scarico e il parco dell'acqua del depuratore e mette in campo i biologi

Entro l’8 agosto gli enti e le associazioni interessate dovranno presentare le osservazioni al progetto degli scarichi complementari del depuratore di Manduria e Sava previsto nelle marine manduriane. L’associazione Azzurro Ionio ha annunciato la presentazione all’ufficio Valutazioni ambientali della Regione Puglia le proprie osservazioni contrarie ai piani dell’Acquedotto pugliese ed anche delle prossime azioni legali qualora, come gli ambientalisti temono, il progetto dovesse passare.

Il presidente di Azzurro Ionio, Francesco Di Lauro, aprirà a breve una raccolta fondi necessari a sostenere le spese di un ricorso al Tar. «Non possiamo continuare a chiedere ai professionisti che ci danno una mano (avvocati e tecnici) di lavorare gratis – afferma Di Lauro - per quanto lo hanno finora fatto». L’ambientalista ha in mente anche di commissionare a degli biologi uno studio sugli effetti che avranno migliaia di metri cubi di acque dolciastre sugli ecosistemi di Porto Cesareo (area marina protetta e Palude del Conte) e della marina di Manduria (ecostistema marino, Chidro, Cuturi, fenicotteri e Salina dei Monaci). I piani di Aqp prevedono infatti lo scarico emergenziale dei reflui depurati nel bacino Arneo di Torre Colimena collegato direttamene con l’omonimo mare.

«Dovremo tutti fare un ulteriore grande sforzo – scrive Di Lauro -, per evitare che un depuratore nato male, imposto con la forza, scarichi continuamente a mare fino a 10.000 metri cubi di acque reflue». Azzurro Ionio si batterà anche per impedire la realizzazione del cosiddetto «Parco dell’acqua» (ettari ed ettari di lago artificiale con trincee disperdenti dei reflui in zona Masseria Marina a San Pietro in Bevagna, all'interno della riserva naturale bosco Cuturi e della Rosa Marina.