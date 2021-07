Caldo infernale negli hub vaccinali: le due soluzioni a Massafra e Manduria

Due palestre non climatizzate adibite a centro vaccinale, una a Manduria e l’altra a Massafra. Stesso caldo insopportabile all’interno e due soluzioni diverse. L’amministrazione comunale di Massafra ha noleggiato e fatto installare quattro grosse pompe refrigeranti industriali (altrimenti, ha detto il sindaco massafrese avremmo dovuto sospendere l’attività), mentre quella di Manduria ha fatto portare tre condizionatori portatili domestici tipo “Pinguino” sottomarca Delonghi (acquistati?), di cui uno non funzionante e quattro ventilatori.

Sempre a Manduria per rinfrescare l’acqua nelle bottiglie, c’è solo un minifrigo messo a disposizione dall’associazione di volontari Era.

Così l’amministrazione Pecoraro pensa di far superare i momenti difficili agli operatori allo stremo ed anche agli utenti costretti a soste impossibili in ambienti con temperature che in alcuni momenti della giornata superano i 40 gradi.

Inutile dire che i tre “Pinguini” sono perfettamente inutili in ambienti così grandi e con le porte necessariamente aperte. I malori all’intero si contano ormai quotidianamente di persone che dopo aver fatto la fila sotto al sole deve sostare nel «forno» della palestra per almeno un’ora tra triage, somministrazione e attesa dopo l’inoculazione. Un inferno.