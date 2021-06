Pozzi inquinati, rientra l’allarme ma non tutti i valori sono nella norma

La falda intorno alla discarica «Manduriambiente Spa» non è più inquinata, o meglio, lo è meno. Permane il superamento di alcuni metalli, ma non tanto da preoccupare. Pertanto il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ha revocato ieri l’ordinanza emessa il 22 aprile scorso che vietava l’uso dell’acqua sorgiva per uso alimentare, animale e agricolo, da tutti i pozzi situati nel raggio di un chilometro e mezzo dagli impianti in contrada La Chianca dove conferiscono i rifiuti solidi urbani una ventina di comuni di più province pugliesi.

La decisione è stata presa a seguito dei nuovi controlli effettuati dall’Arpa di Taranto sulla qualità delle acque dei pozzi sentinella e dalla stessa società che gestisce la piattaforma. I prelievi dei campioni estratti dai tecnici dell’agenzia per l’ambiente nei giorni 29, 30 e 31 marzo e dal gestore il 19 maggio, hanno dato esiti ritenuti confortanti con il rientro di alcuni parametri. Gli inquinanti trovati sono stati il Manganese e il Ferro risultati fuori soglia rispettivamente del 44% e del 27% quelli dell’Arpa, e del 77% e 51% le campionature della Manduriambiente fatti analizzare dal Centro di Ricerche Chimiche di Montichiari provincia di Brescia. Questi ultimi prelievi sono stati fatti alla presenza del personale Arpa e del Comune di Manduria. In entrambe le ricerche sono invece rientrati i valori dei Nitriti, Azoto ammoniacale e Cianuri liberi, questi ultimi precedentemente misuravano quattro volte il limite consentito.

L’esito di quei dati fu trasmesso dall'Arpa al comune di Manduria, al Dipartimento di prevenzione e ai servizi ispettivi di sanità pubblica degli alimenti e della nutrizione della Asl che proposero al sindaco l’adozione di un provvedimento di «inibizione dell’emungimento e utilizzo per l’uso umano, irriguo e di abbeveratura per animale delle acque di falda dei pozzi». L’ordinanza che fu emessa con validità per tutto il 2021, subordinava l’eventuale uso dell'acqua previa autorizzazione a seguito di accertamento analitico da parte di laboratorio accreditato «con oneri a carico del portatore d’interesse», vale a dire dell’allevatore o agricoltore.

Questo provocò la protesta di alcune aziende agricole comprese nell’area interdetta. Una in particolare che aveva da poco impiantato un vigneto di uve di primitivo, inviò una diffida al sindaco di Manduria minacciando un procedimento di risarcimento danni per la somma investita pari a circa ottantamila euro. L’impresa, oltre a lamentarsi per non poter utilizzare l'acqua dei propri pozzi necessaria all’attecchimento delle barbatelle, temeva anche il deprezzamento del vigneto alla luce del documentato inquinamento della falda acquifera. Questo aveva spinto le autorità locali a sollecitare i vari uffici di controllo ad approfondire le ricerche e a monitorare la situazione dalle acque. Il tempo trascorso dagli ultimi campionamenti, effettuati nei pozzi sentinella della discarica a settembre del 2019 e a giugno del 2020, facevano sperare in un miglioramento dello stato delle cose così come è avvenuto.

Nazareno Dinoi