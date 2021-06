Sondaggio anonimo: “Molestie sul lavoro a Manduria”. Ci sono? E quanto sono frequenti?

Donne e uomini, tutti hanno il diritto di lavorare senza essere molestati, sottopagati oppure licenziate in quanto madri. Diritto che finalmente trova ratifica, per pugno del Presidente della Repubblica Mattarella, lo scorso gennaio. L’Italia raggiunge un importante traguardo diventando il primo Stato d’Europa ad approvare la “Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro”.

Ma gli episodi di molestia, di violenza verbali e discriminatorie (mobbing), di ricatti sessuali per avanzamento di carriera o di ottenimento di un posto di lavoro, sono davvero calati ed effettivamente denunciati? E qual è la percentuale qui, a Manduria? Sono davvero solo le donne a ricevere trattamenti molestatori sul lavoro?

Questi sono alcuni dei quesiti che noi, Punto Donna della Voce di Manduria, abbiamo inserito in questo semplicissimo sondaggio, totalmente anonimo. Un modo per sensibilizzare i nostri lettori su questa tematica, purtroppo sempre attuale, e fare il punto della situazione nel nostro paese. I risultati del sondaggio saranno presentati in occasione della prossima festa del giornale che si terrà il 21 agosto con il titolo «Tu nell’universo» e tratterà proprio l’argomento delle violenze e discriminazioni di genere.

Marzia Baldari

CLICCA qui per rispondere al sondaggio anonimamente