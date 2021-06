Le bugie del sindaco sul porta a porta nelle marine

L’annuncio del ritiro porta a porta della spazzatura differenziata nelle marine, che il sindaco Gregorio Pecoraro aveva fatto credere dovesse partire due giorni fa, è servito solo a sedare gli animi alla luce delle numerose denunce attraverso la stampa e le televisioni di discariche a cielo aperto. In realtà non è partito niente, o quasi.

Come ci è stato confermato dalla Gialplast, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta e conferimento rifiuti a Manduria, il personale a disposizione è ancora poco. Solo nove quelli attualmente impiegati che devono coprire diciotto chilometri di costa e migliaia di abitazioni sparse su un territorio vastissimo. «Ne servirebbero almeno trenta», fanno ancora sapere dalla Gialplast che nel frattempo sta provvedendo a reperire il personale mancante. Le assunzioni stanno avvenendo per chiamata diretta, senza avviso pubblico né graduatoria, ma a discrezione della società salentina. Procedure complesse queste che richiedono tempo. Alla luce di questo viene da credere che il servizio avverrà a partire dal 15 giugno così come era previsto nel capitolato.

Il proclama del sindaco, smentito dai fatti, è servito a dare una parvenza di efficienza della macchina amministrativa che nella realtà dimostra tutt’altro.

I residenti e i villeggianti se ne stanno accorgendo e qualcuno comincia a perdere la pazienza.

E’ il caso di un gruppo di proprietari di alloggi a San Pietro in Bevagna che decidono di mettere nero su bianco la loro rabbia.

«Nonostante molti reclami – scrivono - i rifiuti continuano, anzi, proliferano nelle strade di San Pietro in Bevagna. Questa schifosa situazione deve essere risolta una volta per tutte e pretendiamo il servizio che puntualmente onoriamo con i tributi». Ecco le richieste dei cittadini. «Chiediamo l'immediato prelievo di questa sporcizia, poi chiediamo di comunicarci dettagliatamente il servizio di prelievo per tutto l'anno ed eventuali variazioni. In caso contrario e nostro malgrado – conlcude lo scritto -, non effettueremo più i pagamenti di questo servizio assente». A firmare la lettera indirizzata al sindaco Pecoraro sono i cittadini Michele Lorusso, Maurizia Massafra, Piero Pecoraro, Giovanni Iannacone, Gregorio Greco, Angelo Schirizzi.