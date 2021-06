Baby K paparazzata a San Pietro in Bevagna per il nuovo videoclip dei Boomdabash

Un metro e sessantadue e lunghissimi capelli biondi: è proprio lei, Baby K, protetta da un serratissimo servizio d’ordine e circondata dal team della troupe milanese “Borotalco Tv” paparazzata sulle spiagge della litoranea salentina.

Dopo il fortunato sodalizio con Alessandra Amoroso, è tempo per la rapper italiana di sfornare la hit summer 2021 insieme ai Boomdabash. Domenica prossima 6 giugno inizieranno le riprese definitive del videoclip, ma sono già iniziati i primi sopralluoghi a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria.

Una vera e propria amicizia basata su valori e radici, quella tra Alessandra Amoroso e il quartetto salentino ma anche una duratura e fortunata collaborazione che, però, quest’anno sarà smentita.

A prendere il posto dell’amatissima cantante di Galatina è la pluripremiata Baby K, icona femminile del rap - pop italiano. Pseudonimo di Claudia Judith Nahum, Baby K ha trentotto anni, e dal suo più grande successo Roma - Bangkok del 2016 macina ogni anno milioni di visualizzazioni su YouTube e importanti riconoscimenti come gli MTv Italia Awards, Wind Music Awards e il disco diamante FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). Hit su hit, rilasciate dalla cantante nata a Singapore con feautiring come Giusi Ferrè, Tiziano Ferro, Max Pezzali e i rapper Fabri Fibra, Marracash, Gué Pequeno, ma anche l’influencer Chiara Ferragni dell’ultimo tormentone estivo “Non mi basta più”.

In questa summer edition 2021, è il turno degli amati Boomdabash che senz’altro ci regaleranno un altro successo all’insegna della spensieratezza e del divertimento scegliendo come scenografia, ancora una volta, il litorale Messapico. Il nuovo brano “Mohicani”, intuibile grazie allo slogan presente sul grande camion della produzione fermo sul litorale manduriano, riconfermerà sicuramente il sapore estivo in stile reggae e dance hall, probabilmente con un pizzico in più di sonorità hip – hop grazie al timbro della rapper Baby K.

Marzia Baldari