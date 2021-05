Immunità di gregge ancora lontana a Manduria

Quasi 9 manduriani su 10 di quelli compresi nella fascia d’età dai 55 anni in poi, si sono vaccinati con la prima dose contro il coronavirus. Pochi ancora, soltanto 4 persone su dieci, quelli che si sono immunizzati con la seconda dose. Tra questi anche il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro che il 20 maggio si è presentato nel centro vaccinale del liceo classico, ottenendo il richiamo, poco prima che si riunisse il Consiglio comunale nel corso del quale avrebbe poi ammesso di aver saltato la fila, il 27 febbraio scorso, ottenendo la prima inoculazione riservata al personale scolastico.

Dal report reso pubblico ieri dalla Asl di Taranto che ha dato conto della situazione vaccinale in tutti i comuni della provincia, dall’inizio della campagna all’altro ieri i manduriani di ogni età, professione e condizione di salute che si sono recati in uno dei due hub vaccinali allestiti nelle due scuole della città Messapica (G.L.Marugj e liceo Classico), sono stati 14.897 di cui 10.560 per la prima dose e 4.337 per la seconda.

Rispetto a tutta la popolazione residente a Manduria, invece, due su tre non hanno fatto nemmeno la prima dose di vaccino. Ancora lontana, quindi, la tanto attesa immunità di gregge che renderebbe più serena la convivenza. In tutta la provincia di Taranto, invece, i vaccini somministrati sono 289.050 suddivisi tra 203.261 di prima inoculazione e 85.789 di seconda.