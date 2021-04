Le panchine, l'incuria e l'ambiente. Le denunce di Ferdinando Arnò

Scarsa attenzione per i beni pubblici e mancato rispetto dell’ambiente. Sono due comportamenti negativi dell’amministrazione comunale di Manduria che il compositore manduriano, Ferdinando Arnò, mette in risalto con dei post pubblicati sulla pagina istituzionale Facebook del sindaco Gregorio Pecoraro.

Il primo riguarda Piazza Giovanni XXIII e mostra una delle panchine inutilizzabili. Sempre sulla stessa piazza Arnò pone degli interrogativi che riguardano l’utilità delle spese sostenute per il verde.

Il post per «Piazza Tubi»

«È stata tagliata l' erba ma non sono state riparate le panchine, rimaste senza le doghe per sedersi. Penso sia dovere della sua Amministrazione documentare a quanto ammonta la spesa per la piantumazione e l'irrigazione della Piazza, in quanto ristoro di Manduriambiente. Solo una cosa, l'ottimo lavoro per l' impianto di irrigazione che motivo c'era di eseguirlo? Le 800 piantine di Lippia (graminacee) piantate hanno bisogno di essere irrorate non più di due giorni in un anno».

Con il secondo punto Arnò riaccende i riflettori su un’altra panchina, quella del parchetto di San Pietro in Bevagna realizzato con 150mila euro di stanziamenti comunitari confinante con il costruendo deposito per rifiuti differenziati a San Pietro in Bevagna.

Il post del Parco Natura