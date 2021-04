È partita ieri in tutta la provincia di Taranto, con molti disagi per le lunghe attese e un principio di lite per chi doveva passare avanti, la campagna vaccinale di massa lanciata dalla Regione Puglia all'insegna dell'accelerazione.

Da Ginosa a Manduria e negli altri distretti vaccinali di Massafra, Taranto, Martina Franca e Grottaglie, gli hub allestiti dal Dipartimento di prevenzione della Asl ionica con la collaborazione dei comuni e, per quanto riguarda Taranto dell'Aeronautica militare, è iniziata la fase definita sperimentale dalla cabina regionale di regia sui vaccini e dall'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco che ieri hanno puntato il focus proprio sul capoluogo ionico garantendo la loro presenza all'inaugurazione del grande hub installato nel piazzale della scuola volontari dell'Aeronautica.



I piazzali antistanti le sedi vaccinali, otto in tutto, cinque in provincia e tre nella città, sono stati affollati molto prima dell'apertura prevista per le 9. Man mano che passavano i minuti poi si è creata la calca ed in alcuni casi la stanchezza e il nervosismo hanno acceso delle liti tra chi rivendicava un posto in prima fila. È successo a Manduria dove, colpa anche il ritardo nell'avio delle somministrazioni dovuto all'arrivo dei vaccini intorno alle 10, è iniziata una discussione molto accesa tra due accompagnatori che pretendevano di passare avanti all'altro. La controversia è poi degenerata con offese e minacce che hanno costretto il personale della protezione civile di chiamare le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia di Stato e dei vigili urbani che hanno sedato la lite ristabilendo la calma.

Ieri la prima dose era riservata ai 79enni con prenotazione e senza. L'informazione circolata il giorno prima che invitava a presentarsi tutta la popolazione nella fascia d'età 60-79 anni (indirizzo poi corretto e ristretto ai nati del 1942 dalla stessa regione Puglia che aveva contribuito a diffonderla), ha creato problemi di sovraffollamento. Molti di età inferiore ai 79 anni hanno fatto regolarmente la fila per essere poi mandati indietro per indisponibilità di dosi. File che si sono create davanti ai cancelli degli hub vaccinali tarantini.



I vaccini a disposizione erano sia AstraZeneca che Pfizer, questi ultimi riservati ai soggetti con patologie. Secondo i dati forniti dalla Asl, nella prima fase della giornata di ieri nei centri di Manduria, Ginosa e Taranto sono state vaccinate in tutto 750 persone di 79 e 78 anni così suddivise: 330 persone nella struttura installata alla Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare a Taranto, 180 a Ginosa e 240 a Manduria. Le vaccinazioni sono poi proseguite a Grottaglie, Martina Franca e Massafra.

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci ha fatto gli onori di casa ospitando nella sede dell'Aeronautica l'assessore Lopalco. «Stiamo compiendo tutte le azioni necessarie per sostenere la campagna vaccinale ha detto il primo cittadino , la copertura ampia della popolazione è l'obiettivo irrinunciabile che ci deve vedere uniti. La visita alla Svam ha concluso - mi ha anche consentito di esprimere, a nome dell'intera comunità, la gratitudine nei confronti dell'Aeronautica e di tutto il sistema difesa per l'impegno e la vicinanza ai tarantini in questa epoca pandemica».