Pasquetta di vaccinazioni per caregiver, vigili e volontari

Ieri, pasquetta, nel centro vaccinale di via Primo Maggio a Manduria si sono vaccinate 127 persone. Si trattava in parte di di parenti e assistenti di persone con disabilità grave di qualsiasi età (prima il diritto era riservato ai soli familiari di ragazzi disabili sino a 16 anni ma poi con un appello fatto dal sindaco sulla sua pagina Facebook, l’invito è stato allargato a tutti di qualsiasi età).



Si sono poi vaccinate, sempre con AstraZeneca, esponenti della Protezione Civile (si presume dell’associazione che garantisce il servizio d’ordine nel centro vaccinale) ed anche i primi 6 vigili urbani di Manduria che nei prossimi giorni completeranno tutto l’organico.



Sul fronte dei ricoveri per Covid, invece, la situazione in tutta la provincia vedeva 400 posti letto occupati, 67 dei quali al Marianna Giannuzzi di Manduria dove la rianimazione assiste sempre 7 pazienti, due in più di quelli previsti nel piano ospedaliero regionale.