Calvario impresentabile a Pasqua, la critica dell’ex sindaco: “incapacità di chi ci amministra"

L’amministrazione comunale non è stata in grado di porvi rimedio nonostante la Soprintendenza avesse dato il via libera ai lavori da parte di una ditta specializzata della provincia di Bari. A sottolineare l’incapacità di chi governa la città è uno che ha titolo per parlare, sia perchè ha fatto il sindaco, ma soprattutto perché ha conoscenza molto diretta di chi oggi amministra la città essendo suo parente.

E’ l’ex sindaco Roberto Massafra che nel commentare lo stato in cui si trova il Calvario, scrive: «Il degrado in cui versa il Calvario, è l’emblema degli effetti che produce la sterile supponenza di chi millanta di “sapere come si fa”, per poi dimostrare di non avere la più pallida idea di come funziona (o non funziona) la macchina amministrativa nel 2021». Davvero difficile dargli torto.



Su sollecitazione di Archeoclub, poi, il comune di Manduria nel mese di febbraio aveva affidato l’incarico ad una ditta specializzata della provincia di Bari che aveva accettato per un importo di 300 euro.

Da allora, però, niente è stato fatto e le infestanti hanno coperto completamente l’opera. Dalle foto pubblicate su Facebook dalla manduriana Antonella Perrone, la triste realtà di come si presenta oggi il famoso monumento pasquale manduriano.