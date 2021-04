Breccia: niente buoni spesa per i più bisognosi

Delusione e rabbia per le famiglie manduriane che aspettavano per oggi i buoni spesa previsti per chi si trova in condizione di disagio economico e sociale a causa della pandemia in atto. Probabilmente a causa di impedimenti di natura burocratica o per altre ragioni non note, i 166mila euro disponibili in bilancio non sono transitati nel sistema di finanziamento per l’erogazione dei buoni spesa associati alla tessera sanitaria degli aventi diritto.

Le famiglie attendevano già ieri , in extremis, l’Sms sul proprio cellulare che indicasse l’avvenuto accredito e l’importo assegnato.

«Prendiamo atto che le famiglie in difficoltà non hanno diritto al pranzo pasquale», dichiara il consigliere comunale Mimmo Breccia. «Hanno avuto speranza sino a iri sera di ricevere il messaggio dal comune ma oggi è sabato e ogni transizione con gli istituti bancari sono sospesi. Sarà fatto con calma, dopo le feste, tanto chi avrebbe dovuto sbrigarsi ha lo stipendio sicuro, sindaco e assessori compresi», conclude Breccia che se fa portavoce di tante famiglie disagiate.