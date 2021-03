Pasqua e pasquetta con il rosso scuro: come spostarsi in Puglia e a Manduria

A Pasqua e pasquetta si può andare nelle seconde case? E’ la domanda che si chiedono in tanti. La risposta, per i pugliesi, almeno sino ad oggi, è No. Ma con delle eccezioni.

Anche se a livello nazionale lo spostamento nelle seconde case è concesso al nucleo convivente e solo se la casa è disabitata e si è proprietario o affittuario da una data antecedente al 14 gennaio 2021, in Puglia vige ancora il decreto del presidente Michele Emiliano che vieta gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le “seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

Secondo questa ordinanza regionale, i manduriani proprietari o affittuari di seconda casa nelle frazioni marine ricadenti nel territorio comunale, potrebbero quindi recarsi nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.

Tra le complicate e a volte contrastanti regole dei vari decreti, c’è poi quella che per sabato 3, domenica 4 e il giorno di Pasquetta permette di andare a fare visita ai parenti (al massimo due persone con bambini sotto i 14 anni e persone disabili), nell'ambito dei confini regionali, una sola volta al giorno nei limiti previsti dal coprifuoco. Pr cui in queste giornate di festa si può fare visita a parenti che risiedono in qualsiasi comune e quindi in qualsiasi località balneare o di villeggiature.

Rende confusa quest’ultima norma il parere espresso dal sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro.

Alla domanda di un cittadino che sulla sua pagina ufficiale Facebook (Pecoraro sindaco di Manduria) gli chiede espressamente «Se si può andare nella seconda casa a San Pietro in Bevagna», il primo cittadino risponde con un secco No.