Gli ambientalisti di Archeo mettono le cose in chiaro, ma c’è ancora qualcosa che non quadra

L’intervento sulla “Regionale 8” della sede manduriana di “Archeoclub” che pubblichiamo a parte, apre uno squarcio nel mondo ambientalista locale, mai come in questo periodo poco chiaro e orfano dei propri storici principi fondati sulla difesa del territorio e della natura in genere.



Intanto fa capire, finalmente con chiarezza e senza le mezze parole usate da alcuni personaggi dalla millantata anima “verde”, che l’associazione presieduta da Anna Maria D’Andria è contraria all’opera stradale perché arrecherebbe «un danno irreparabile al paesaggio per l’inevitabile abbattimento di ulivi secolari e muretti a secco, per il consumo del suolo in un territorio molto antropizzato e per lo sconvolgimento dell’assetto idrogeologico».



C’è poi un aspetto che meriterebbe di essere spiegato dalle persone interessate ed è questo: qual è la posizione di Legambiente? Da quello che si legge nella nota di Archeoclub, appena tre mesi fa proprio Legambiente insieme all’associazione della dottoressa D’Andria ponevano dei grossi dubbi sul progetto presentando importanti osservazioni i cui risultati sono tuttora sconosciuti a chi quelle osservazioni le aveva presentate. E allora perché la portavoce dei Verdi, parlando a nome di Legambiente, sostiene che le osservazioni sono state accolte, convincendo tutti che obtorto collo conveniva accettare “l’ecomostro”?. Se le cose stanno così, perché Archeoclub Manduria che quelle osservazioni concordate con Legambiente le ha fatte, non è stata informata sull’esito finale delle stesse? E perché, infine, è stata lasciata sola dalle altre organizzazioni ambientaliste nel presentare nuovamente «puntuali osservazioni a tutte le sedi competenti?». Agli altri va tutto bene quindi?