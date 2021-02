Vaccini over 80, domani dove in tutta la provincia

Partiranno domani le attività di vaccinazione delle anziane e degli anziani over 80, prenotati attraverso i canali del Cup e le farmacie e parafarmacie abilitate.

A Manduria, dalle 8,30 alle 13,30, saranno attivi i punti vaccinali allestiti nella palestra della scuola “G.L. Marugj” in via Primo Maggio. Per regolare il traffico il comando di polizia municipale ha istituito un divieto di sosta h24 sull’intero piazzale antistante il plesso scolastico consentendo comunque l’accesso ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno.

Per tutto il periodo delle vaccinazioni l’ingresso e l’uscita di tutto il personale scolastico e degli alunni che non possono seguire le lezioni a distanza, dovrà avvenire dal piazzale laterale del plesso scolastico, da via Lizio Idomeneo, mentre l’ingresso e l’uscita delle persone che saranno sottoposte alla vaccinazione anti Covid-19, dovrà avvenire da via I° Maggio. Le aree di pertinenza saranno delimitate mediante apposizione di transenne.

Di seguito le altre sedi vaccinali della provincia.

L’ambulatorio vaccinale di Pulsano in via Calani. A Martina Franca, al centro servizi in piazza D’Angiò, gli orari saranno la mattina dalle 9:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00; a Palagiano, l’ambulatorio vaccinale presso il poliambulatorio sarà attivo dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Nel pomeriggio saranno attivate le altre postazioni. Dalle 14:30 alle 19:30, a Taranto sarà attiva la postazione presso la facoltà di medicina nella ex Banca d’Italia in piazza Ebalia. Stessa ora di inizio, ma chiusura alle 17:30 per San Giorgio Jonico presso il Comune e gli ambulatori vaccinali di Avetrana, Fragagnano e Lizzano.

A Laterza, presso il centro polivalente del Comune in via Cesare Battisti 47, le operazioni di vaccinazione inizieranno alle 15:00 e termineranno alle 19:00.