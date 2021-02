Mara Spinelli è la Capèra nella fiction con 5milioni e mezzo si spettatori

Invecchiata dal trucco ma riconoscibilissima dal numeroso pubblico manduriano, l’attrice manduriana Mara Spinelli ha fatto la sua parte ieri sera nella terza puntata della seguitissima fiction di Rai 1 «Il commissario Ricciardi».

Nella nuova serie televisiva ambientata nel periodo fascista a Napoli, anche se le scene sono state girate nella città vecchia di Taranto, Mara è Capèra, una parrucchiera che faceva da giornalino del quartiere e che svela maliziosamente che Enrica (Maria Vera Ratti), aveva rifiutato un aspirante fidanzato proposto alla madre, un giovanotto ricco e di bell’aspetto.

La puntata di ieri ha conquistato 5.521.000 spettatori pari al 22,9% di share superando di gran lunga il Grande Fratello Vip che ha raccolto davanti al video 3.692.000 spettatori pari al 21,2% di share.

Un vero orgoglio per Manduria leggere il nome della brava Mara Spinelli, nel ruolo di Capèra, in un cast simile: il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale, Antonio Milo (Maione), Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Enrico Ianniello (dottor Modo), Mario Pirrello (vicequestore Garzo), Fabrizia Sacchi (Lucia Maione), Nunzia Schiano (Rosa), Adriano Falivene (Bambinella), Marco Palvetti (Falco) e Peppe Servillo (don Pierino). La serie va in onda il lunedì in prima serata su Rai 1 e successivamente su Rai Play.