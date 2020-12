Il buon Natale di Mari dalle fredde acque del suo amato mare

Natale 2020, prima del pranzo un bagno nelle amate acque di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. Così la manduriana Mari Malorgio ha festeggiato la festa più santa dell’anno.

Grazie ad una temperatura tutto sommato mite, ma non tanto da consigliare una cosa simile, l’audace donna ha raggiunto la sua solita spiaggia tra San Pietro in Bevagna e Campo dei Messapi, si è spogliata e si è immersa nelle fredde acque natalizie. Fuori la temperatura toccava i 13 gradi, molti meno quelli dell’acqua che per la signora Mari sono stati sopportabilissimi e buoni per una nuotata come fosse estate.

«Ero esattamente nel posto in cui volevo stare», risponde Mari ad uno dei tanti commenti di chi sui social, anche con un po’ di sana invidia, esprimeva stupore e meraviglia per quell’insolito modo di fare gli auguri ai suoi amici.

Ora la coraggiosa manduriana, innamoratissima del mare che raggiunge in qualsiasi stagione e quando il suo lavoro di assistente in uno studio medico glielo permette, l’aspettiamo curiosi il primo dell’anno per un’altra sua performance.