Come recupera online gli anni scolastici perduti

Che cosa frena maggiormente i giovani studenti italiani ad entrare nel mercato del lavoro oppure a proseguire nei loro percorsi di studi? Oltre alla onnipresente crisi economica globale per la quale il trovare un lavoro è diventato ormai un qualcosa di leggendario, la causa è da andare a ricercare un pochino più indietro nel tempo.

In Italia infatti, ma anche in molti altri Stati europei o americani, si sta verificando un sempre più crescente fenomeno molto preoccupante. Si tratta infatti della cosiddetta “dispersione scolastica” per la quale vi è uno scarto tra il numero degli studenti che si sono iscritti ad una scuola e quelli che si sono effettivamente diplomati.

Questo può dipendere da una vasta molteplicità di fattori (scelta sbagliata del percorso di studi, ripetute delusioni scolastiche con brutti voti e bocciature, problemi a raggiungere la scuola con i mezzi pubblici, difficoltà economiche della famiglia, sconforti vari e così via) tutti ugualmente validi e decisamente impattanti sulla vita dello studente.

Senza il famoso “pezzo di carta” non è dunque possibile raggiungere posizioni lavorative più elevate, iscriversi all'università e neanche iscriversi alla maggior parte dei concorsi pubblici visto che questi, tra i requisiti minimi, inseriscono il possesso del diploma di maturità!

Per “recuperare” sono stati istituiti gli appositi corsi serali, ma, a parte il fatto che nella maggior parte dei casi si deve frequentare anno per anno, è davvero difficile studiare e fare esami e verifiche a sera dopo una dura giornata passata a lavorare.

Ma non avete nulla da temere perché, visitando www.scuolaonline.com, potrete entrare in contatto con un metodo smart ed innovativo che vi consentirà di risparmiare tempo e denaro e, soprattutto, farvi diplomare in un anno, o anche laureare in soli due anni, comodamente da casa vostra o da dove siete più comodi!

Con il metodo di Nuove Scuole 2.0 si è pensato di offrire un percorso di studi molto più personalizzato e pratico basato sul sistema della F.A.D. (ovvero formazione a distanza). In questo caso occorrono solo una webcam, una buona connessione ad Internet ed un po' di buona volontà da parte dello studente, che non fa mai male, per interagire con i tutor certificati andando a scegliere di persona i propri tempi e le proprie metodologie di apprendimento.

Con sedi d'esame sparse per tutta l'Italia, l'offerta formativa di Nuove Scuole 2.0 è stata estesa sia alle università che a tutti i tipi di licei ed istituti, compresi quelli musicali e professionali giusto per dirne un paio, per l'istruzione secondaria di secondo grado.

Grazie a questa offerta perché rinunciare a recuperare gli anni scolastici perduti e, magari, a proseguire ulteriormente con la propria educazione? In questa maniera si potrà anche fare carriera nel proprio ambito lavorativo o rivoluzionarlo!

