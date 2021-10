Case in legno contro case in mattoni: qual è la miglior soluzione per te?

In questo articolo, ti aiuteremo nella scelta con delle informazioni utili, oltre ad analizzare i vantaggi e gli svantaggi per ciascuna tipologia di abitazione. Sei pronto per lasciarti stupire? Case in legno vs. case in mattoni: chi avrà la meglio?

In molti si chiedono quale sia la scelta migliore tra le case in legno e quelle in mattoni, ma la scelta dipende soprattutto dalla propria passione nel tenere bene ed in ordine la propria abitazione. Infatti, scoprirai che le differenze tra le due tipologie non sono così vaste: per l’aspetto estetico, le differenze sono minime, mentre per quanto riguarda il mantenimento, le case in legno necessitano di un po’ più di cura, ma sono in grado di offrire grandi benefici per l’ambiente e per chi vive al loro interno.

Andiamo quindi ad analizzare i pro ed i contro di ciascuna tipologia di abitazione.

Vantaggi

Una casa prefabbricata in legno è una soluzione moderna, al passo coi tempi ed intelligente. Questo perché:

È una soluzione efficiente, soprattutto dal punto di vista energetico,

Migliori prestazioni acustiche e termiche,

È un luogo più salubre e salutare in cui vivere,

Costa meno rispetto una casa in mattoni,

Ha tempi di costruzione molto più rapidi rispetto una casa in mattoni,

Gode di ottime caratteristiche, grazie alle numerose proprietà offerte dal legno (primo fra tutti l’isolamento, sia termico che acustico),

Si può personalizzare in base al proprio gusto ed ai propri bisogni, senza contare che (se scelto un design che si adatta bene con l’ambiente in cui viene costruita) si mimetizza perfettamente con le case in mattoni,

È un approccio più ecologico,

È una soluzione a basso impatto ambientale ed impronta di carbonio (questo perché il legno è in grado di trattenere al suo interno il carbonio, anziché rilasciarlo nell’atmosfera).

Tuttavia, anche una casa in mattoni ha i suoi benefici, quali:

È una scelta più comune in Italia ed il mercato offre un’ampia disponibilità di queste case (sia già pronte che da costruire o ristrutturare),

Essendo le abitazioni in muratura più comuni nel Belpaese, è molto più semplice trovarne una in un contesto urbano (ad esempio, un appartamento in un condominio in centro città),

È più facile da mantenere e ciò permette anche una maggior durata senza troppo impegno,

Sebbene anch’essa abbia bisogno di una manutenzione programmata, non sarà mai al pari delle case in legno.

Insomma, ci sono diverse cose da considerare e mettere nella bilancia, prima di acquistare un qualsiasi tipo di abitazione.

Svantaggi

Andiamo ora a dare un’occhiata ai principali svantaggi sia delle case in legno che di quelle in mattoni.

Le case in legno:

Necessitano di una manutenzione programmata per evitare che si rovini la struttura e che abbia danni irreversibili,

Così come per qualsiasi altra costruzione, sono necessari dei permessi per costruire case in legno (soprattutto in un ambiente urbano).

Per quanto riguarda le case in mattoni:

La costruzione delle case in mattoni è molto più lenta rispetto le case in legno (che nell’arco di qualche mese sono già pronte per viverci),

Hanno una maggior propagazione dei rumori, perché non godono dello stesso isolamento acustico offerto da una materia prima come il legno,

Le murature presentano un maggior ingombro, perché i muri perimetrali devono essere più spessi,

Costo di costruzione maggiore,

Pesano di più rispetto le case in legno (il che si traduce in maggior costo di trasporto dei materiali).

Ed ora non ti rimane che scegliere la miglior soluzione per te!