Per la prima volta dopo sedici anni, l’impresa manduriana Gregorio Tarentini - specializzata in scavi e restauri archeologici e accreditata alla Soprintendenza di Taranto, Lecce e Brindisi - pubblica un video inedito dell’ultima campagna di scavi fatta nel parco archeologico “Li Castelli”. Siamo nel 2005, e il soprintendente dell’epoca, Arcangelo Alessio con l’equipe “Tarentini” fa una scoperta entusiasmante: dei sepolcreti di un insediamento messapico abbandonato, probabilmente, dalle rotte commerciali e vie di comunicazione romane. Abitato dal VI al III Avanti Cristo, i sepolcreti accertano, ancora una volta, la presenza del popolo messapico prima ancora di quello romano. Il Salento, quindi, prima di Roma.

La registrazione del ritrovamento, pubblicata dall’azienda Tarantini sul social Facebook, è ancor più emozionante per il particolare valore testimoniale. Le soprintendenze, infatti, non sempre permettono la diffusione di materiale video, salvo occasioni eccezionali come questa. Le immagini sono, infatti, suggestive e febbrili per l’ulteriore conferma del prestigio storico del territorio manduriano.

Il popolo iapigio è una civiltà per certi versi avvolta ancora nel mistero che per un millennio ha sperimentato la possibilità di una quieta convivenza, prima che l’esercito romano, da buon conquistatori, spazzasse via arte e tradizione. Ogni nuova traccia messapica permette, quindi, di conoscere più a fondo la permanenza di questa popolazione salentina.

Il parco archeologico “Li Castelli”, dove sono stati effettuati gli scavi in questione, è situato su una collina a sud di Manduria, direzione mare, a 112 metri sopra il livello del mare. L’intera area è attualmente sottoposta al vincolo archeologico dalla Soprintendenza di Taranto nell’attesa della completa realizzazione di un sito archeologico per salvaguardare al meglio l’area storica e favorire ulteriori scavi che possano contribuire a portare alla luce informazioni importanti sulla civiltà Messapica.

Marzia Baldari