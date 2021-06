Scegli la tua piattaforma di trading: MetaTrader4 vs MetaTrader5

Le piattaforme di trading di MetaQuotes rimangono abbastanza popolari tra i trader di tutto il mondo. I prodotti più richiesti della società sono MetaTrader4 e MetaTrader5. Molti pensano che MetaTrader5 sia una versione migliorata del suo predecessore; tuttavia, questi due terminali hanno una differenza importante. MT4 è pensato esclusivamente per Forex, mentre MT5 è più universale, dando accesso non solo a valute ma anche ad asset azionari. Parlerò di seguito delle altre differenze delle piattaforme.

Interfaccia

Durante la progettazione di MT5, gli sviluppatori non hanno toccato l'interfaccia della piattaforma anche se la piattaforma presenta un codice diverso. La nuova versione fornisce l'accesso al market depth consentendoti di tenere d'occhio il numero attuale di operazioni nel mercato.

Tipi di ordine

In MetaTrader4, ci sono 4 tipi di ordini pendenti, mentre la nuova versione ne presenta 6, consentendoti di creare sistemi di trading più flessibili. L'argomento più frequente a sfavore di MetaTrader5 era la mancanza dell'hedging. La versione migliorata del terminale ha questa opzione ma è comunque possibile aprire le posizioni senza bloccarle. Inoltre, su MetaTrader5, puoi aprire le posizioni con un clic direttamente dal grafico di trading.

Intervalli di tempo (Time Frames)

MetaTrader 4 dà accesso a 9 TF: 4 TF sui minuti, 2 TF sulle ore, 1 giornaliero, 1 settimanale e 1 mensile. Per quanto riguarda MetaTrader 5, sono inclusi 21 TF. La varietà di grafici con TF sul minuto o l'ora è stata notevolmente migliorata. Puoi scegliere un TF adatto nel menu Grafici.

Copy Trading

Su MT5, la funzione di copiare le operazioni dei migliori trader è disponibile con il servizio Trade Alerts. Per utilizzare questa opzione, i trader possono controllare i risultati di trading di trader importanti, scegliere quello di maggior successo e iscriversi. L'abbonamento è a pagamento o gratuito. Quando un trader realizza buoni profitti, le sue possibilità di essere iscritto aumentano.

Strumenti di trading

MetaTrader 4 è pensato solo per i mercati valutari (Forex). MetaTrader 5 è una piattaforma multimercato. Fornisce accesso al mercato azionario, ai mercati valutari, alle operazioni con titoli che possono essere effettuate su più borse contemporaneamente.

Analisi

Entrambe le piattaforme dispongono di vari strumenti di analisi tecnica, ma su MT5 ce ne sono di più. Ad esempio, il numero di indicatori integrati è aumentato a 38 (incluso uno basato sulle Elliott Waves) dai 30 presenti su MT4. I tipi di grafico rimangono gli stessi: grafici a barre, grafici a linea e con le candele giapponesi. Puoi usarne fino a cento contemporaneamente. Se necessario, puoi trovare ulteriori indicatori nella Libreria. Il MetaEditor aggiornato non richiede una conoscenza particolare di programmazione da parte tua e consente ai trader ordinari di creare indicatori ed Expert Advisor, mentre lo Strategy Tester ti consente di eseguire il backtest su diversi asset di trading. Un noto svantaggio è che gli Expert Advisor creati per MT4 non sono compatibili con la nuova versione MT5. MT5 offre l'analisi fondamentale: il calendario economico e il feed di notizie mostrano gli eventi importanti del mondo finanziario in tempo reale. Nella "vecchia" versione, dovevi tenere traccia delle notizie altrove.

Fornitura di server

Su Mt4 c'è 1 server separato che è connesso ad altri server. Su MT5 ce ne sono 4: accesso, trading, cronologia e copia delle riserve. Questa struttura dei server accelera tutte le operazioni.

Notifiche

Per reagire tempestivamente agli eventi di mercato, MT5 dispone di speciali avvisi sonori. Puoi anche ricevere una notifica sul tuo telefono cellulare o e-mail.

Versioni per smartphone

I terminali di trading sono disponibili anche su smartphone ed hanno le stesse funzioni. Sono pensate per i due sistemi operativi popolari: Android e iOS.

Conclusioni

Scegliere tra MT4 e MT5 può essere piuttosto complicato. La scelta dipende dalle tue preferenze personali , anche se sempre più broker preferiscono MT5 e non offrono ai trader alcuna alternativa. Grazie al suo essere universale, con varie opzioni e indicatori di trading, questo terminale ha la possibilità di sostituire completamente il suo predecessore.